बोर्ड परीक्षा 2026-27 : प्रारंभिक तैयारी शुरू, 2629 विद्यार्थी बढ़े, 88 केंद्रों पर 27,367 परीक्षार्थियों के बैठने की होगी व्यवस्था

जिला स्तर पर बोर्ड परीक्षा की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी बलवंत पटेल ने परीक्षा केंद्रों का प्रस्ताव और तैयारियों का ब्लू प्रिंट जिला पंचायत सीईओ ऐश्वर्य वर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया। शासन की गाइडलाइन के अनुसार रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके बाद जिला प्रशासन परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को अंतिम रूप देगा। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है।