खंडवा में अतिक्रमण को लेकर शुरू हुई कार्रवाई, भारी दल-बल लेकर निकले, सिर्फ नालियों तक रहे सीमित, उठे सवाल

इस मामले में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा ने कार्रवाई के दौरान पक्षपात किए जाने का आरोप लगाया है। माधव झा ने सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। माधव झा का कहना है कि हिंदू क्षेत्रों में किसी भी अतिक्रमण को नहीं छोड़ा गया। मुस्लिम क्षेत्र परदेशी पुरा, इमलीपुरा, हातमपुरा में सिर्फ नालियों को तोडऩे की कार्रवाई की गई। शिवाजी चौक पर भी हिंदू समाज के लोगों का अतिक्रमण मजबूती से गिराया गया। माधव झा ने मांग की कि कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, अन्यथा इस मामले में आंदोलन किया जाएगा।