बिजली कटौती… खंडवा के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, आंदोलन की राह पर किसान, किया चक्काजाम

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती के यह हाल है कि कभी भी बिजली गुल हो रही है। दिन में बिजली कटौती तो सहन हो रही है, लेकिन रात में कटौती लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बिजली कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों का आक्रोश सोमवार को सामने आया। ग्राम रीछफल में कटौती से गुस्साएं ग्रामीणों ने सोमवार रात को रीछफल रोड पर चक्काजाम कर दिया। जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह तोमर के साथ 40 से 50 ग्रामीणों ने सनावद-पुनासा रोड पर करीब दो घंटे तक बैठकर प्रदर्शन किया। जिपं सदस्य नारायण सिंह तोमर का कहना था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही कटौती क्यों की जा रही है। सिंचाई के लिए तो दूर घरेलू बिजली भी नहीं मिल रही है। देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी था।