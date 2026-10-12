खंडवा के दीवाने थे किशोर कुमार, दूध-जलेबी से लेकर मधुबाला तक जानें उनके जीवन के 5 दिलचस्प किस्से

किशोर कुमार ने अपनी हायर एजुकेशन इंदौर से की। वो शहर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे। यहां उन्हें रहकर पढ़ना था, लेकिन इस अवधि में उन्हें अपने घर और अपने शहर से दूर रहना इस कदर अखरता, कि जब सप्ताह के आखिरी दिन जैसे ही उनकी क्लास छूटती वो दौड़ते हुए स्टेशन पहुंचते और बेहद उस्ताह के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ते। वो हर सप्ताह मीटरगेज ट्रेन का सफर करते हुए खंडवा आते थे। सफर के दौरान जब ट्रेन रुकती तो वे स्टेशन पर बोगी बदल लिया करते और मुसाफिरों के साथ घुल-मिलकर गाने सुनाते हुए घर लौटते। ये उनके खुशी-खुशी घर लौटने का एक उदाहरण है। उनके अद्भुत गायन से अन्य यात्री भी खुश हो जाते और सभी का सफर हंसते-झूमते कट जाता था।