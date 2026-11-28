जिले में बारिश का औसत 808 मिमी है, लेकिन इस साल महज 708 मिमी ही बारिश हुई है, जो कि औसत से 150 मिमी यानि 6 इंच कम है। इस बार मावठे की बारिश भी नहीं हुई। रबी के सीजन में गेहूं की बोवनी कर चुके किसान कम बारिश के चलते अब नहरों पर ही निर्भर हो गए है। यहीं कारण है कि इस बार सिंचाई के लिए पानी की मांग समय से पूर्व ही आने लगी है। पूर्व में अच्छी बारिश के चलते किसान अपने कुएं, बोरिंग का उपयोग नवंबर-दिसंबर तक कर लेते थे, जिसके बाद पानी की मांग करते थे। जिन किसानों के पास पानी का साधन नहीं है, उनके लिए नवंबर के अंत में पानी छोड़ा जाता था। इस बार जल संसाधन विभाग ने 10 नवंबर से ही पानी छोडऩा शुरू कर दिया है।