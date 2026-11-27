सिंहस्थ में क्राउड मैनेजमेंट के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 938.43 करोड़ की लागत से कुल 46 प्रोजेक्ट पूरे किए जाने है। ओंकारेश्वर में सिंहस्थ के दौरान भीड़ को देखते हुए सुगम दर्शन की व्यवस्था के लिए तीन नए ब्रिज बनाए जाने है। इसमें पुराने झूला पुल व नए झूला पुल के समानांतर दो नए सस्पेंशन ब्रिज और कावेरी नदी पर सिद्धवरकूट की ओर एक हाईलेवल फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होना है। लंबे समय बाद इन तीनों ब्रिज का काम शुरू हो गया है। हालांकि अब तक इन तीनों पुलों की नींव के लिए गड्ढे ही गोदे गए है। आगे का काम अभी रुका हुआ है। वहीं, बर्फानी धाम से श्मशान की ओर जाने वाले पुल पर भी एक स्पन लांचिंग का काम भी बाकी है।