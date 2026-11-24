जिला मुख्यालय से महज तीन किलोमीटर दूर पहाड़ को खोखला करने का खेल चल रहा है। जूनापानी में जलाशय की सीमा से सटकर पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा है। खनमॉडल कॉलेज के पीछे 300 मीटर दूर स्थित इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां जलाशय और शांतिधाम की सुरक्षा खतरे में है। न माफिया दिन में रेकी करते हैं और रात के अंधेरे में पत्थर काटते हैं। मॉडल कॉलेज के पीछे 300 मीटर दूर स्थित इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां जलाशय और शांतिधाम की सुरक्षा खतरे में है। जिम्मेदारों की निगरानी से दूर पहाड़ तिल-तिल कर छलनी हो रहा है।