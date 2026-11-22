लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने कॉलोनाइजर के आवेदन पर नदी की बजाय नाले में पुलिया निर्माण के लिए एनओसी जारी की थी। जांच टीम के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने नाले के बीच पियर बनाकर लोगों के आवागमन के लिए स्लैब डालने की एनओसी जारी की है। लेकिन जांच के दौरान मौके पर नाला की जगह नदी में निर्माण किया जाना मिला है। स्थल पर प्रकृति और स्थिति अनुमति से अलग मिली। जांच टीम निर्माण की अनुमति और स्थल पर निर्माण को लेकर खुद माथा ठनक गया। नदी के 150 मीटर एरिया में निर्माण पर पुल का निर्माण करना मुश्किल है। इसकी ड्राइंग डिजाइन अलग है। पीडब्ल्यूडी एसडीओ सजल उपाध्याय, जनपद एसडीओ गौरव रघुवंशी, पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर एआर अरझरे सहित तकनीकी अधिकारी शामिल रहे। टीम ने एनओसी के आधार पर जारी अनुमति निरस्त करने की सिफारिश की है। पीडब्ल्यूडी कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर जवाब लेगा। इसके बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी।