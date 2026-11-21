कांग्रेस की राजनीति में अरुण यादव और राजनारायण सिंह को एक-दूसरे का घोर विरोधी माना जाता है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए राजरानारायण सिंह हाशिये पर रहे थे। जिसके चलते पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने उम्मीदवार बनने से इंकार कर दिया था। राजनारायण सिंह के पुत्र उत्तमपाल सिंह के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनने के बाद अरुण यादव गुट लंबे समय से निमाड़ की राजनीति में हाशिये पर है। अब आगामी चुनावों को देखते हुए दोनों एक जाजम पर आ रहे है। पिछले दिनों अरुण यादव द्वारा दिवाली मिलन समारोह में उनके समर्थकों ने लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए भी दबाव बनाया है।