जावर उद्वहन सिंचाई योजना में स्कीम फोर के गांवों को अब तक पानी मिलना शुरू नहीं हुआ है। यहां मुंदवाड़ा, बडग़ांवमाली, सतवाड़ा, रूधि, बडिय़ातुला, सुंदरबेल, कोटवाड़ा, नहाल्दा, वीरपुर कुंडलेश्वर आदि गावों के किसान अब भी परेशान हो रहे है। बडग़ांव माली के सरपंच राजेश पाटीदार ने बताया कि विभाग को एक लीकेज ठीक करने में आठ से दस दिन लग रहे है। पेटियों तक पानी नहीं आ रहा है। बडग़ांवमाली हाई स्कूल के पास 8 दिन से लीकेज है, जिसे अब तक नहीं सुधारा गया है। इस मामले में स्कीम फोर के सभी गांवों के सरपंचों से चर्चा की जा रही है। पानी नहीं मिलने पर आंदोलन भी किया जाएगा।