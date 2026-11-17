पंचकोशी यात्रा के साथ ओंकारेश्वर का कार्तिक मेला भी धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। देवउठनी ग्यारस से कार्तिक पूर्णिमा तक चलने वाले मेले में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, उज्जैन सहित आसपास के जिलों से हजारों लोग पहुंचते रहे हैं। मेले में दुकानों को नगर परिषद द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाते थे। कार्तिक पूर्णिमा पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से आतिशबाजी होती थी। अब तस्वीर बदल गई है मेला मैदान की जमीन पर जगह-जगह अतिक्रमण, दुकानें और कॉलोनियां विकसित हो गई। जिस स्थान को आने वाली पीढ़ियों के लिए धार्मिक मेले के रूप में संरक्षित किया जा सकता था, वह धीरे-धीरे दूसरे उपयोग में चला गया।