तंत्र-मंत्र के नाम पर खंडवा जिले में फैल रहा ठगी और अपराध का जाल

पिपलौद पुलिस ने रविवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी तांत्रिक करण को ग्राम खैरमल से गिरफ्तार किया है। उसे पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पिपलौद थाने में शनिवार को महिला ने तांत्रिक करण की शिकायत की थी। महिला के अनुसार पति के काम पर जाने के बाद वह झाड़-फूंक करवाने के लिए आरोपी के पास जाती थी। आरोपी उसे भगूत देता था। महिला का आरोप है कि इसी भगूत के बहाने उसे अपने झांसे में लेकर तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घर आकर भी उसके साथ गलत काम किया था।