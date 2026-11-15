तांत्रिक के फेरे में पत्नी, आपत्तिजनक वीडियो देख पति ने की आत्महत्या, अब तांत्रिक पर बलात्कार का केस

खंडवा. घर की खुशहाली और परिवार की समस्याएं दूर करने के लिए तांत्रिक के पास पहुंची महिला कथित तौर पर उसके जाल में ऐसी फंसी कि मामला एक परिवार के बिखरने तक पहुंच गया। मजदूरी के सिलसिले में अक्सर गुजरात और महाराष्ट्र जाने वाले पति ने दीपावली पर घर लौटने के बाद पत्नी के मोबाइल में तांत्रिक के साथ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो देख लिए। इसे लेकर पति-पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। इसके दो दिन बाद पति ने खेत में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पति की मौत के तीन दिन बाद अब पत्नी ने उसी तांत्रिक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि तांत्रिक उसे भगुत देता था। उसने तंत्र-मंत्र के नाम पर उसे अपने जाल में फंसाया और उसकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। मामला पिपलौद थाना क्षेत्र का है। पुलिस आरोपी तांत्रिक करण की तलाश कर रही है।

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