अर्द्धवार्षिक परीक्षा : स्कूलों में परीक्षा के पेपर दो गुना महंगे, स्कूलों पर 15.48 लाख का अतिरिक्त भार

स्कूलों में विद्यार्थियों से सालभर की परीक्षा और अन्य गतिविधियों के लिए 253 रुपए प्रति छात्र जमा कराए जाते हैं। इसमें प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका और शैक्षणिक गतिविधियों का खर्च शामिल है। जिले के 44 हजार 254 विद्यार्थियों के हिसाब से यह राशि करीब 1 करोड़ 11 लाख 96 हजार 262 रुपए बैठती है। हालांकि, इस राशि का उपयोग पूरे साल की निर्धारित गतिविधियों में किया जाना है। प्राचार्यों का कहना है कि परीक्षा के एक मद में निर्धारित राशि से अधिक खर्च होने पर दूसरे कामों का बजट प्रभावित होता है। खेलकूद, शैक्षणिक आयोजन और अन्य गतिविधियों के लिए उपलब्ध राशि सीमित हो जाती है। ऐसे में पूरे सत्र की योजना बनाना मुश्किल होगा।