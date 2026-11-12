थाली में जहर… रतलाम से 400 किलो मावा 10 घंटे के सफर में पहुंचा खंडवा, रास्ते में कहीं जांच नहीं

बुधवार को हिंदू संगठन कार्यकर्ता रवि आव्हाड़ सुबह रोज की तरह मंदिर जा रहे थे। इस दौरान इंदौर रोड किशोर समाधि के सामने प्रमोद जैन के पेट्रोल पंप के पास मिट्टी के ढेर पर करीब 15 गठरियां दिखी। पास जाकर देखा तो मावे की खुशबू आ रही थी। नकली मावा होने की आशंका में फेंककर जाने की संभावना को देखते हुए रवि आव्हाड़ ने तुरंत ही इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि विभाग, एसडीएम, पदम नगर थाना, नगर निगम को दी। मामले की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी राधेश्याम गोले मौके पर पहुंचे और जांच की। टोकरियों में 25-25 किलो के मान से 400 किलो मावा होना पाया गया।