थाली में जहर… खंडवा में खाद्य विभाग की कार्रवाई शुरू, 36 सैंपल लिए, 5 किलो लड्डू कराए नष्ट

साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी राधेश्याम गोले एवं मयूरी डोंगरे द्वारा ग्राम सिंगोट में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। सेव नमकीन बनाने वाले खाद्य प्रतिष्ठान सपना नमकीन भंडार का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ काश्मीरी सेव एवं तीखी सेव के नमूने लिए गए। चलित खाद्य प्रयोगशाला द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थो का 30 नमूने संग्रहित किए गए। सभी नमूने जांच के लिए भोपाल लैब भेजे जाएंगे। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।