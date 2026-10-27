सरकार नजूल की भूमि बेचकर बनाएगी नया कलेक्ट्रेट, आबकारी, पशु चिकित्सा भवन

शहर के बीचोंबीच स्थित बेशकीमती सरकारी जमीनों का अब व्यावसायिक उपयोग होगा। गांजा गोदाम और पशु चिकित्सा विभाग की जमीन नीलाम कर सरकार 54.12 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। दोनों जमीनों पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि इन जमीनों की नीलामी से मिलने वाली राशि से नया कलेक्ट्रेट भवन, आबकारी और पशु चिकित्सा विभाग के कार्यालय बनाए जाएंगे। शासन की साधिकार समिति प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। अब हाउसिंग बोर्ड टेंडर जारी करने की कागजी तैयारी में जुटा है। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो 15 दिन में नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।