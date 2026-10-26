सीवरेज : 252 करोड़ के टेंडर में 60 किमी डामरीकृत सड़कें गायब, मरम्मत से ठेकेदार ने खड़े किए हाथ

शहर में 252 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना के तहत 252 किमी पाइप लाइन बिछाई जानी है। निर्माण के बाद सड़कों की मरम्मत भी जरूरी है। लेकिन टेंडर में केवल सीसी सड़कों और कच्चे रास्तों को शामिल किया गया। डामरीकृत सड़कों को छोड़ दिया गया। अब इन सड़कों की मरम्मत कौन कराएगा, इसे लेकर जिम्मेदारों के बीच सवाल-जवाब चल रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि टेंडर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ने तैयार कर प्रस्तुत किया था। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कंसल्टेंट की है। दूसरी ओर, जिन सड़कों पर सीवरेज लाइन बिछाने के लिए खुदाई हुई। वहां मरम्मत नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। कई क्षेत्रों में सड़कें बदहाल हैं। वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।