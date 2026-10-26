संकट में अन्नदाता… सूखे की मार के बीच किसानों पर बिजली दरों का बोझ, अस्थायी कनेक्शन के लिए देने होंगे ज्यादा रुपए

अल्प बारिश से जलस्रोतों में पानी की कमी और सिंचाई को लेकर अनिश्चितता के बीच किसानों पर बिजली की बढ़ी दरों का बोझ भी पड़ गया है। रबी फसलों की सिंचाई के लिए अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना इस बार किसानों की जेब पर भारी पड़ेगा। विद्युत कंपनी ने सिंचाई के लिए दिए जाने वाले अस्थायी कनेक्शन की दरें बढ़ा दी हैं। इससे पहले ही खाद, बीज और जुताई पर खर्च कर चुके किसानों की खेती की लागत बढऩा तय है।