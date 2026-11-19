मनीष अरोरा राजस्थान पत्रिका के खंडवा संस्करण में चीफ रिपोर्टर के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से सक्रिय मनीष अरोरा ने पत्रिका में अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक, जनसरोकार और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। प्रिंट पत्रकारिता के साथ-साथ वे डिजिटल पत्रकारिता में भी समान उत्साह और दक्षता के साथ कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें उनकी विशेष रुचि का क्षेत्र हैं। आमजन की समस्याओं, सामाजिक बदलाव और जनहित से जुड़े विषयों को तथ्यपरक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना उनकी पहचान है। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए उन्हें राजस्थान पत्रिका समूह के प्रतिष्ठित झाबरमल शर्मा राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपनी निष्पक्ष, संवेदनशील और जनपक्षधर रिपोर्टिंग के जरिए वे लगातार पाठकों का विश्वास अर्जित कर रहे हैं।