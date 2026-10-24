किसके लिए बना खंडवा का मास्टर प्लान? छोटे प्लाट पर मकान बनाने की सीमा, लकड़ी कारोबारियों की जमीन भी ग्रीन बेल्ट में



जलेबी चौक से बस स्टैंड 18 मीटर

मच्छी बाजार से मानसिंगका तक 18 मीटर

घंटाघर से बजरंग चौक तक 12 मीटर

बजरंग चौक से भगतसिंह चौक तक 18 मीटर

टाउन हाल से रेलवे स्टेशन तक 18 मीटर

गिदवानी मार्केट से जैन मंदिर तक 15 मीटर

तीन पुलिया से बड़ाबम चौक 18 मीटर

शिवाजी चौक से शर्मा गैरेज तक 18 मीटर

नगर निगम से मानसिंगका मिल तक 24 मीटर

सराफा बाजार का मार्ग 12 मीटर

बुधवारा बाजार मार्ग 12 मीटर

अनाज मंडी से घासपुरा हिंदी स्कूल 15 मीटर

शिवाजी चौक से कुम्हार बेड़ा 12 मीटर

कुम्हारबेड़ा चौराहा से तीन पुलिया 15 मीटर

शर्मा गैरेज से बड़ाबम चौक तक 18 मीटर

मध्य क्षेत्र से इंदौर नाका तक 36 मीटर

इंदौर नाका से निवेश क्षेत्र सीमा तक 45 मीटर

मानसिंगका मिल से आबना नदी तक 36 मीटर

आबना नदी से निवेश क्षेत्र तक 45 मीटर

एसएन कॉलेज से पीएमएवाई मार्ग 36 मीटर

पीएमएवाई से निवेश क्षेत्र सीमा तक 45 मीटर

रामेश्वर पुलिया से मेडिकल कॉलेज 24 मीटर

मेडिकल कॉलेज जंक्शन से आगे 45 मीटर

नेहरू स्कूल से रेलवे फाटक तक 24 मीटर

रेलवे फाटक से निवेश क्षेत्र सीमा 45 मीटर

पुरानी इंदौर लाइन रोड 30 मीटर