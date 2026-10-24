LPG : घरेलू गैस कनेक्शन पर अघोषित रोक, डेढ़ गुना महंगे विकल्प में 10 kg के फाइबर सिलेंडर

शहर में घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी नहीं होने से नए परिवार गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। गैस एजेंसी संचालकों के अनुसार, युद्ध के बाद से एलपीजी के नए घरेलू कनेक्शन जारी नहीं हो रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों में करीब 5 हजार आवेदन लंबित हैं। प्रतिदिन औसत प्रत्येक एजेंसी पर दो से तीन उपभोक्ताओं को विकल्प के तौर पर 10 किलो क्षमता वाले जिप फाइबर सिलेंडर दिए जा रहे हैं। भारत गैस एजेंसी पर आनंद नगर निवासी नीलेश कनेक्शन के लिए पत्नी के नाम से आवेदन किया है। तीन माह पहले आवेदन पर कनेक्शन नहीं मिला तो प्लास्टिक का सिलेंडर 4900 रुपए में क्रय करना पड़ा। इसी तरह सुमन तिवारी, पिंकी मालाकार आदि को भी विकल्प में महंगे सिलेंडर क्रय करने पड़े।