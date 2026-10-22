PIU: कॉलेज खेल ग्राउंड में 8 साल बाद भी तैयार नहीं हो सका खेल और फिटनेस का बुनियादी ढांचा

मल्टीपर्पज जिम का निर्माण दो मंजिला भवन के रूप में प्रस्तावित था। इसके लिए 1450 स्क्वायर फीट में यानी प्रत्येक मंजिल 725 स्क्वायर फीट निर्माण का एस्टीमेट तैयार किया गया था। पीआईयू ने दोनों मंजिल का एरिया ग्राउंड फ्लोर पर ही निर्माण शुरू किया। काम के दौरान निर्धारित राशि खत्म हो गई। इसके बाद पीआईयू ने संशोधित कार्ययोजना प्रस्तुत की। रूसा ने संशोधित राशि देने से इनकार कर दिया। इससे योजना अटक गई। अब कॉलेज प्रबंधन ने कलेक्टर के हस्तक्षेप पर निर्माण पूरा कराने के लिए जनभागीदारी से करीब 75 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की है। इसके बावजूद काम पूरा नहीं हो सका।