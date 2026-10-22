खंडवा में करोड़ों का फल कारोबार, मंडी के नाम पर शहर के हाथ खाली

खंडवा. शहर में फलों का कारोबार करोड़ों रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन इतने बड़े व्यापार के बावजूद यहां अब तक फल मंडी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसका फायदा थोक व्यापारी उठा रहे हैं, जो अपने गोदामों से ही फलों की बिक्री कर मनमाने दाम तय कर रहे हैं। नीलामी की व्यवस्था नहीं होने से फलों के भाव तय करने में पारदर्शिता का अभाव है। वहीं, शासन को भी इस कारोबार से मिलने वाले संभावित राजस्व का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर, महंगे दामों पर फल खरीदने वाले फुटकर विक्रेताओं को ग्राहकों तक महंगे फल पहुंचाने पड़ रहे हैं।

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