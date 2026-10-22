लापरवाही : कोरगला रोड पर 16 अतिक्रमण हटाना भूला प्रशासन, 8 माह में बस गई 35 घरों की बस्ती

शहर के पंधाना रोड पर छोटी और बड़ी आबना नदी के बीच कोरगला रोड स्थित है। यहां कई बड़े गोदाम हैं। इनके आस-पास शासकीय जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। सड़क से लेकर नदी किनारे तक अतिक्रमण फैल चुका है। फरवरी 2026 में सिटी मजिस्ट्रेट और तत्कालीन नगर निगम उपायुक्त ने पंधाना रोड और कोरगला रोड का निरीक्षण किया था। इस दौरान मोटर गैराज सहित 16 अतिक्रमण चिह्नित किए गए थे। संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर एक माह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। अब अतिक्रमण की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है।