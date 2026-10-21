खंडवा के जिला अस्पताल की लिफ्ट खराब, ट्रॉली धकेलकर पांचवीं मंजिल तक ले गए परिजन

मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में मरीजों की आवाजाही के लिए लगाई गई दो लिफ्ट में से एक ही चालू है। ऐसे में सभी मरीजों का भार एक ही लिफ्ट पर आ गया है। मरीजों को लिफ्ट के लिए देर तक इंतजार करना पड़ता है। मंगलवार गंभीर हालत में एक युवती को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों को भी लिफ्ट की समस्या से जूझना पड़ा। युवती के मामा दीपक कनाड़े ने बताया कि भांजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। इमरजेंसी वार्ड में दिखाने के बाद डॉक्टर ने पांचवीं मंजिल पर फिमेल मेडिकल वार्ड में भर्ती करने के लिए कहा। यहां ए ब्लॉक में लिफ्ट के पास पहुंचे तो यहां एक लिफ्ट बंद थी, एक ही चालू थी। उसके इंतजार में भी भीड़ लगी हुई थी। यह देख वह और उसके साथ आए परिवार के युवक ट्रॉली धकेलकर ऊपर तक ले गए। इस दौरान उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए इसे लापरवाही बताया।