ई-खनिज : ई-चेकगेट, आरएफ टैग अनिवार्य…फिर भी सड़कों पर खनिज माफिया को खुली छूट

राज्य शासन की नई व्यवस्था में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर आरएफ टैग लगाना अनिवार्य किया है। वाहन मालिकों को इसके लिए ई-चेकगेट पोर्टल पर पंजीयन कर टैग का ऑर्डर देना होगा। टैग की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी भी वाहन मालिक की होगी। टैग क्षतिग्रस्त होने पर परिवहन प्रतिबंधित करने और ई-खनिज पोर्टल से वाहन का पंजीयन निरस्त करने का प्रावधान है। वाहन मालिकों और परिवहनकर्ता को 12 अक्टूबर को ही आदेश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद जिले में खनिज परिवहन की निगरानी और नियमों के पालन नहीं किया जा रहा है।