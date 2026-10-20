बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजय दशमी पर खंडवा में अट्टाहस करते दशानन का करेंगे प्रभु श्रीराम वध

शहर में होने वाले पांच प्रमुख आयोजनों में इस बार सिंधी समाज द्वारा रावण दहन कार्यक्रम को निरस्त किया गया है। दशहरा कार्यक्रम स्थल नेहरू स्कूल मैदान पर चारों ओर बाउंड्रीवॉल बन जाने से सुरक्षा कारणों से 75वें वर्ष का आयोजन निरस्त किया गया है। वहीं, मां नवचंडी देवीधाम पर बाबा गंगाराम द्वारा इस बार बुधवार 21 अक्टूबर को दशहरा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसके चलते मंगलवार को विजयादशमी के दिन सिर्फ तीन ही प्रमुख स्थानों पर रावण दहन होंगे।