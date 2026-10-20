20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजय दशमी पर खंडवा में अट्टाहस करते दशानन का करेंगे प्रभु श्रीराम वध

-खंडवा में बुराई रूपी रावण के पुतलों का तीन स्थानों पर होगा दहन -150 से अधिक स्थानों पर छोटे-बड़े रावण दहन के कार्यक्रम होंगे आयोजित
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 20, 2026

Dussehra 2026

खंडवा. स्टेडियम पर खड़ा रावण का पुतला। रामनगर में तैयार हो रहा रावण।

सीना तानकर खड़े अट्टाहस करते दशाशन का प्रभु श्रीराम वध कर बुराई का अंत करेंगे। विजया दशमी दशहरा पर्व मंगलवार को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। शहर में 150 से ज्यादा मोहल्लों में छोटे-बड़े रावण दहन का कार्यक्रम होगा। वहीं, बुराई रूपी रावण के पुतले इस बार सिर्फ 3 प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर दहन किए जाएंगे। इसके साथ ही भव्य आतिशबाजी के कार्यक्रम भी होंगे।

पांच में से एक रावण दहन कार्यक्रम निरस्त

शहर में होने वाले पांच प्रमुख आयोजनों में इस बार सिंधी समाज द्वारा रावण दहन कार्यक्रम को निरस्त किया गया है। दशहरा कार्यक्रम स्थल नेहरू स्कूल मैदान पर चारों ओर बाउंड्रीवॉल बन जाने से सुरक्षा कारणों से 75वें वर्ष का आयोजन निरस्त किया गया है। वहीं, मां नवचंडी देवीधाम पर बाबा गंगाराम द्वारा इस बार बुधवार 21 अक्टूबर को दशहरा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिसके चलते मंगलवार को विजयादशमी के दिन सिर्फ तीन ही प्रमुख स्थानों पर रावण दहन होंगे।

अंजनी शक्ति दशहरा उत्सव समिति

श्री नीलकंठेश्वर अंजनी शक्ति दशहरा उत्सव समिति द्वारा स्टेडियम ग्राउंड पर रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। समिति अध्यक्ष मृगेंद्र पगारे, सचिव सनमदत्त शर्मा ने बताया कि यहां 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। शाम 7.30 बजे से आतिशबाजी के साथ आयोजन शुरू होगा। यहां हिंदू-मुस्लिम, सिख-इसाई समाज के वक्ता संबोधित करेंगे।

श्री नीलकंठेश्वर गोलमाल बाबा दशहरा समिति

श्री नीलकंठेश्वर (गोलमोल बाबा) दशहरा उत्सव समिति भंडारिया रोड स्थित एसएन कॉलेज खेल मैदान पर दशहरा उत्सव आयोजित करेगी। अध्यक्ष बलराम वर्मा ने बताया कि 71 फीट ऊंचे रावण के साथ मेघनाद और कुंभकरण के पुतलों का भी दहन होगा। शाम 7 से 9 बजे तक दो घंटे हरदा और बुरहानपुर के कलाकारों के बीच आतिशबाजी का मुकाबला होगा।

नवचेतना शक्ति संगठन दशहरा उत्सव समिति

सांईराम नगर (रामनगर) में नवचेतना शक्ति संगठन द्वारा रावण दहन का आयोजन किया जाएगा। समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह बाबू ने बताया कि यहां रात 8 बजे से रंगबिरंगी आतिशबाजी से कार्यक्रम शुरू होगा। रात 9 बजे बुराई रूपी 35 फीट के रावण का दहन किया जाएगा। रावण दहन को लेकर तैयारियां की जा रही है। मंगलवार को रावण का पुतला लगाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 12:10 pm

Published on:

20 Oct 2026 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व विजय दशमी पर खंडवा में अट्टाहस करते दशानन का करेंगे प्रभु श्रीराम वध

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Khandwa: नवमी के भंडारे में प्रसाद परोसकर घर लौटा बेटा, कमरे का दरवाजा किया बंद, पीछे छोड़ गया रोती मां

teenager death case navratri bhandara
खंडवा

ई-खनिज : ई-चेकगेट, आरएफ टैग अनिवार्य…फिर भी सड़कों पर खनिज माफिया को खुली छूट

E-mineral
खंडवा

तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में सन्नाटा… पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर दूसरे दिन भी बंद रही तीर्थनगरी

Omkareshwar Band
खंडवा

ओंकारेश्वर में सुबह से क्यों छाया सन्नाटा? यात्री हो रहे परेशान

Omkareshwar Bandh
खंडवा

विकास मंजूर, लेकिन रोजगार पर संकट नहीं… ओंकारेश्वर आज से दो दिन बंद, रहवासियों ने आजीविका पर संकट के चलते उठाया कदम

Omkareshwar Band
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.