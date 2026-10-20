Khandwa: नवमी के भंडारे में प्रसाद परोसकर घर लौटा बेटा, कमरे का दरवाजा किया बंद, पीछे छोड़ गया रोती मां

जानकारी के अनुसार, सोमवार को नवरात्रि की नवमी पर गायत्री मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था। कौशल भी अपनी मां के साथ सेवा में जुटा था। मां श्रद्धालुओं को भोजन करा रही थी, जबकि कौशल भोजन परोसने में मदद कर रहा था। बताया जा रहा है कि पहली पंगत में श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के कुछ देर तक सेवा की। इसके बाद वह दोपहर करीब एक बजे अचानक मंदिर से घर चला गया। उस समय श्रद्धालुओं को भोजन करा रही मां और घर के सदस्यों को इस बात की भनक बह नहीं थी कि उन पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। थोड़े समय बाद जब मां और अन्य परिजन घर पहुंचे तो कौशल की संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी थी। फिलहाल, घटना के कारणों को लेकर कोईभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।