दमोह में भाजपा नेत्री के बेटे की संदिग्ध मौत, वृंदावन जाने के लिए करा रखा था 22 अक्टूबर का रिजर्वेशन

Damoh Suryansh Dubey Death: मध्यप्रदेश के दमोह में देहात थाना क्षेत्र की गणेशपुरम कॉलोनी में रहने वाले ट्रांसपोर्टर व्यवसायी सुनील दुबे के 20 वर्षीय पुत्र सूर्यांश दुबे की संदिग्ध मौत हो गई। मौत का कारण फिलहाल अज्ञात है, मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। मृतक की मां नीलू दुबे भाजपा नेत्री हैं, जबकि भाई शिवम सागर सांसद लता वानखेड़े के ऑफिस में काम करता है। बताया गया है कि मृतक सूर्यांश दुबे ट्रांसपोर्ट का पूरा काम संभालता था। परिचितों का कहना है कि मृतक धार्मिक प्रवृत्ति का था और 22 अक्टूबर को वृंदावन जाने के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन भी करा चुका था।