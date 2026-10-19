मां की गोद से छिटक कर गिरी और हमेशा के लिए छोड़ गई बेटी पल्लवी, जबलपुर में दो बाइको में भिड़ंत

Jabalpur Bike Accident: मध्यप्रदेश के जबलपुर में नवमीं पर माता के दर्शन करने जा रहे परिवार के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसके जख्म पूरी जिंदगी रहेंगे। घटना मंझौली सिहोरा रोड की है, जहां सोमवार को सुनवानी पेट्रोल पंप के पास दो बाइको में आमने-सामने ​भिड़ंत हो गई। घटना में एक दस वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पांच अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्ची मां के साथ मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रही थी, लेकिन इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया।