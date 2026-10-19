कटनी में दिनदहाड़े बड़ी चोरी, एक घंटे में 10 लाख का माल साफ

daylight theft 10 lakh jewellery cash stolen, इसी घर में हुई चोरी (Source-Patrika)
Katni Daylight Theft: मध्यप्रदेश के कटनी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के निमिया मोहल्ला में रहने वाले रत्नेश कुमार नेमा के घर को चोरों ने सोमवार को दिनदहाड़े अपना निशाना बनाया। महज एक घंटे के लिए ताला लगाकर रत्नेश नेमा परिवार के साथ बाहर गए थे और वापस लौटकर आए तो घर में चोरी हो चुकी थी। चोर घर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी ले गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
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