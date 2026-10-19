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कटनी

कटनी में दिनदहाड़े बड़ी चोरी, एक घंटे में 10 लाख का माल साफ

Daylight Theft: नवरात्रि में घर में कन्या भोज कराने के बाद परिवार प्रसाद चढ़ाने मंदिर गया था, एक घंटे बाद ताल टूटे मिले।
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कटनी

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Shailendra Sharma

Oct 19, 2026

katni chori

daylight theft 10 lakh jewellery cash stolen, इसी घर में हुई चोरी (Source-Patrika)

Katni Daylight Theft: मध्यप्रदेश के कटनी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के निमिया मोहल्ला में रहने वाले रत्नेश कुमार नेमा के घर को चोरों ने सोमवार को दिनदहाड़े अपना निशाना बनाया। महज एक घंटे के लिए ताला लगाकर रत्नेश नेमा परिवार के साथ बाहर गए थे और वापस लौटकर आए तो घर में चोरी हो चुकी थी। चोर घर से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी ले गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

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Updated on:

19 Oct 2026 06:08 pm

Published on:

19 Oct 2026 06:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / कटनी में दिनदहाड़े बड़ी चोरी, एक घंटे में 10 लाख का माल साफ

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