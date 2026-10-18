दमोह में पत्नी के सामने पति की हत्या, पहले बाइक को मारी टक्कर फिर चढ़ाई कार

सेमरा गांव के समीप आरोपियों ने भाई की बाइक को आगे से कार से टक्कर मारकर गिराया, इसके बाद हथियारों से मारपीट की और दो-तीन बार कार चढ़ाई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि पिम्मू यादव, छोटू यादव, नरेंद्र यादव, बाबूलाल यादव, वीरेंद्र यादव और नीरज यादव ने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतक के भाई अनिल ने बताया कि पुराने विवाद के चलते मेरे भाई की हत्या की गई है। हम लोगों ने भी आरोपियों के परिवार के एक युवक की कुछ साल पहले हत्या की थी। जिसके बाद आरोपियों में शामिल पिम्मू यादव के परिजनों ने कसम खाई थी कि वह भी हमारे परिवार में दो लोगों की हत्या करेंगे और आज उन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी।