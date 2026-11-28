दमोह. विद्या हॉस्पिटल में करीब दो महीने पहले मरीज सचिन अग्रवाल की मौत के मामले में कार्रवाई अब भी जांच प्रतिवेदनों और विभागीय अभिमत के बीच अटकी हुई है। खासबात यह है कि तीसरी जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने एक बार फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राकेश राय से जवाब मांगा है। एसपी ने पत्र लिखकर नौ बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। इधर, सीएमएचओ चार दिन के अवकाश पर बताए जा रहे हैं।