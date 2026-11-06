उज्ज्वला योजना के आंकड़ों ने खोली हकीकत, दमोह में चूल्हा जलाने को मजबूर हुए 90% परिवार

Damoh news: महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने और रसोई तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दमोह जिले में 2.25 लाख से अधिक गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। लेकिन महंगी गैस के चलते अब ग्रामीण परिवार नियमित रूप से सिलेंडर रीफिल नहीं करा पा रहे हैं। योजना के तहत कनेक्शन जारी करने के बड़े आंकड़ों के बीच रीफिल की स्थिति स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की वास्तविक तस्वीर सामने ला रही है। पीएमयूवाई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जिले में प्रति कनेक्शन औसत खपत 1.69 सिलेंडर रही। इस आधार पर पूरे जिले में सालभर में करीब 3.81 लाख सिलेंडर रीफिल होने का अनुमान है। वहीं यदि प्रत्येक परिवार साल में 12 सिलेंडर भरवाता तो यह संख्या 27 लाख से अधिक होती। यानी उपलब्ध औसत खपत संभावित जरूरत के मुकाबले बेहद कम है।