नीता की अर्थी उठने से पहले ही दमोह में लड़ पड़ा परिवार, रीति रिवाजों को लेकर हुई मारपीट

सुरेंद्र लोधी ने बताया कि 22 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे परिजन नीता के अंतिम संस्कार के लिए महुआखेड़ा पहुंचे थे। इस दौरान अंतिम संस्कार से पहले हिंदू रीति-रिवाजों को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि मृतका की चाची रानी, कौशल्या, बुआ मालती बाई सहित अन्य महिलाएं घर के अंदर गईं, जहां रामसिंह के परिवार की महिलाओं से विवाद के बाद मारपीट हुई। बीच-बचाव करने पहुंचे अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है।