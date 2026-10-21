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दमोह

Damoh truck accident: माता विसर्जन करने जा रहे पैदल श्रद्धालुओं को ट्रक ने मारी टक्कर

Damoh truck accident:मध्य प्रदेश के दमोह में माता विसर्जन (Durga Visarjan) करने पैदल जा रहे श्रद्धालु तेज रफ्तार ट्रक की चपेट मी आने से घायल। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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दमोह

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Akash Dewani

Oct 21, 2026

damoh truck accident durga visarjan three devotees injured

Damoh truck accident: माता विसर्जन करने जा रहे पैदल श्रद्धालुओं को ट्रक ने मारी टक्कर (फोटो सोर्स- Patrika)

Damoh truck accident: दमोह में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से पैदल माता विसर्जन (Durga Visarjan) करने जा रहे श्रद्धालुओं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में तीन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान लक्ष्मी रोहित, डालचंद पटेल, दीपा गुप्त के रूप में की गई। पुनीत ट्रक चालक शराबी निवासी न्यू दमोह के रूप में हुई है। सूचना पर चौकी प्रभारी प्रियंका पटेल, सोनाली जैन और कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना।

खबर अपडेट की जा रही है। ….

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Updated on:

21 Oct 2026 09:23 am

Published on:

21 Oct 2026 09:22 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / Damoh truck accident: माता विसर्जन करने जा रहे पैदल श्रद्धालुओं को ट्रक ने मारी टक्कर

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