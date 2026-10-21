Damoh truck accident: माता विसर्जन करने जा रहे पैदल श्रद्धालुओं को ट्रक ने मारी टक्कर

Damoh truck accident: दमोह में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से पैदल माता विसर्जन (Durga Visarjan) करने जा रहे श्रद्धालुओं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में तीन श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान लक्ष्मी रोहित, डालचंद पटेल, दीपा गुप्त के रूप में की गई। पुनीत ट्रक चालक शराबी निवासी न्यू दमोह के रूप में हुई है। सूचना पर चौकी प्रभारी प्रियंका पटेल, सोनाली जैन और कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना।