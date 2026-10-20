‘सुन… नेतागिरी मत कर…’ दमोह में CMO के कथित बयान पर हंगामा, 2 घंटे रुका दुर्गा विसर्जन

Damoh News :मध्य प्रदेश के दमोह में दुर्गा विसर्जन के दौरान मंगलवार शाम फुटेरा तालाब पर उस समय हालात बिगड़ गए, जब एक घाट पर लगे बेरिकेड्स को दुर्गोत्सव समिति के लोगों ने हटाने का प्रयास किया और नगरपालिका सीएमओ उन्हें रोकने पहुंचे। इस दौरान हुए वाद-विवाद के दौरान सीएमओ पर अभद्र भाषा का उपयोग करने के आरोप सामने आए, इसके बाद दुर्गा उत्सव समिति के लोगों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो करीब एक से डेढ़ घंटे तक चलता रहा। प्रदर्शनकारी सीएमओ माफी मांगें की मांग करते रहे, लेकिन सीएमओ ने माफी नहीं मांगी। इसके बाद धरना शुरू हो गया