20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

Rajgarh : अपनी छोटी सी प्रतिमा विसर्जित करने आई 8 साल की मासूम, सहेलियां घर लौट आईं पर वो नहीं लौटी

Durga Idol Immersion : दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 8 साल की बालिका की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सहेली के साथ गांव के तालाब पर अपनी छोटी से प्रतिमा विसर्जन करने आई थी पायल। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Mohammad Faiz Mubarak

Oct 20, 2026

Durga Idol Immersion

परिजन के बयान दर्ज कराती पुलिस (फोटो सोर्स: Patrika)

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले कालीपीठ थाना इलाके के लहरची गांव में मंगलवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से 8 साल की बालिका की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि, हादसे उस समय हुआ, मासूम बच्ची पायल अपनी सहेलियों के साथ गांव के तालाब पर अपनी छोटी से दुर्गा प्रर्तिमा विसर्जन करने गई थी। इसी दौरान तालाब किनारे पैर फिसलने पर वो तालाब में जा गिरी। जबतक उसे बाहर निकाला गया, तबतक उसकी मौत हो चुकी थी।

बताया जा रहा है कि, लहरची में रहने वाले कंवरलाल सौंधिया की बेटी पायल मंगलवार सुबह करीब 10 बजे अपनी सहेलियों के साथ दुर्गा माता की प्रतिमा विसर्जित करने गांव के तालाब पर गई थी। विसर्जन के दौरान अचानक वो तालाब में डूब गई। आशंका जताई जा रही है कि, पैर फिसलने या संतुलन बिगड़ने से बालिका पानी में चली गई। घटना की सूचना मिलने पर कालीपीठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गौताखोरों की सहायता से बालिका को रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दो घंटे चली तलाश, तालाब में मिली मासूम

पायल गांव के पास बने पोखर में छोटी सी दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने सहेलियों के साथ गई थी। उसके साथ गई उसकी सभी सहेलियां तो विसर्जन के बाद गांव लौट आई, लेकिन पायल घर नहीं पहुंची। काफी समय तक पायल के घर न लौटने पर परिजन ने उसकी तलाश शुरु की। पहले गांव में ही उसकी खोजबीन की गई। इसके बाद परिवार के साथ साथ गांव के लोग विसर्जन स्थल पर पहुंचे। करीब डेढ़ से दो घंटे बाद पायल तालाब में मिली। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

विसर्जन स्थल से अलग स्थान पर चले गए थे बच्चे- पुलिस

बताया जा रहा है कि, हादसे में जान गवाने वाली पायल पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर की बहन थी। उसके पिता खेती-किसानी करते हैं। कालीपीठ थाना पुलिस का कहना है कि, हमने चिह्नित स्थान विसर्जन के लिए बना रखा है, लेकिन वहां पर प्रतिमाएं लाने के बजाए स्थानीय पोखर पर बच्चे ले गए, स्थानीय स्तर पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि बच्चे भूलवश भी उस स्थान पर न जाएं।

विसर्जन स्थलों पर सतर्कता जरूरी

प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाबों और अन्य जलस्रोतों पर गहराई, फिसलन और भीड़ के बीच दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ऐसे में विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम, लोगों की निगरानी और बच्चों को पानी के किनारे अकेले नहीं जाने देने जैसी सावधानियां जरूरी है। इसे लेकर प्रशासन और पुलिस आगाह करता है, लेकिन सतर्कता स्वयं की बेहद जरूरी है।

दिग्विजय सिंह ने ‘सत्य सनातन धर्म की जय’ नारा देते हुए किया यात्रा का आगाज, जीतू पटवारी भी शामिल

ये भी पढ़ें
Satya Sanatan Yatra

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 05:51 pm

Published on:

20 Oct 2026 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / Rajgarh : अपनी छोटी सी प्रतिमा विसर्जित करने आई 8 साल की मासूम, सहेलियां घर लौट आईं पर वो नहीं लौटी

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dussehra 2026: नीलकंठ के दर्शन, अखाड़ों के करतब से शुरु होता था दशहरा, नए जमाने में फीकी पड़ी पुरानी परंपराएं

रावण का फोटो (Photo Source- magnific)
राजगढ़

Dussehra 2026: राजगढ़ में 300 साल पुरानी परंपरा, यहां रावण दहन नहीं, नाभि में तीर मारकर करते हैं अंत

रावण और परिवार की प्रतिमाएं (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

एमपी में 100 साल पुरानी अनोखी परंपरा, रावण को मारने के बाद होता है पूजन, मांगी जाती है ‘संतान प्राप्ति’ की मन्नत

रावण की प्रतिमा (Photo Source - Patrika)
राजगढ़

10 साल से मंदिर के लिए जुटा रहे थे चढ़ावा, सबकुछ ले गए चोर, खिलचीपुर में जमीन खरीदने का सपना टूटा

Temple Donation Theft
राजगढ़

नवरात्र में राजगढ़ में सरकारी स्कूल के पीछे नाले में मिला नवजात बच्ची का शव

rajgarh navjat
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.