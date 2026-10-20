दिग्विजय सिंह ने ‘सत्य सनातन धर्म की जय’ नारा देते हुए किया यात्रा का आगाज, जीतू पटवारी भी शामिल

यात्रा से पहले बयान देते हुए दिग्विजय सिंह ने विजयादशमी के पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। भगवान श्रीराम ने अधर्म पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि, 'हम सभी को पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए प्रयास करना चाहिए कि, देश में सनातन परंपराओं और उनके सही उपदेशों का पालन हो। दिग्विजय सिंह ने भाजपा की ओर से उनकी यात्रा को नौटंकी बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।' उन्होंने आगे कहा कि, उनकी यात्रा का उद्देश्य धर्म के नाम पर हो रहे दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि, धर्म बेचकर उसका दुरुपयोग हो रहा है। राम मंदिर में चंदा चोरी और चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है।