‘रावण आज भी जिंदा है’, विजयादशमी पर शिवराज सिंह चौहान ने जताई चिंता

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयादशमी के मौके पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि, उनके मन में बार - बार ये सवाल आ रहा है कि, हम हर साल रावण का दहन तो करते हैं, लेकिन उसकी बुराइयां खत्म क्यों नहीं होतीं हैं? उन्होंने इस सवाल के जरिए समाज को आत्ममंथन करने का भी संदेश दिया है। उनहोंने कहा कि, रावण दहन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से पुतला जलाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर और समाज में मौजूद बुराइयों को खत्म करना भी होना चाहिए।