10 साल से मंदिर के लिए जुटा रहे थे चढ़ावा, सबकुछ ले गए चोर, खिलचीपुर में जमीन खरीदने का सपना टूटा

Rajgarh News :मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में दुर्गा नवमी पर पूजा करने गए परिवार के घर को चोरों ने धावा बोल दिया। नाहरदा मंदिर के पास रहने वाले माता मंदिर के पंडा कन्हैयालाल मोगिया के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने मंदिर की दान पेटी में रखे 1 लाख रुपए से अधिक के चढ़ावे, मजदूरी के 60 से 70 हजार रुपए और सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए हैं। परिवार इस चढ़ावे की रकम से मंदिर के लिए जमीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। चोरी का खुलासा उस समय हुआ जब पंडा का बेटा भांजे के कपड़े लेने घर पहुंचा। मामले की शिकायत खिलचीपुर थाने में की गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।