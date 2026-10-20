Agar Malwa : मां-बेटे की मौत से गांव में पसरा मातम, पति और ससुर पर लगे गंभीर आरोप

दूसरी ओर मृतका के माता-पिता कैलाश भिलाला और लीलाबाई भिलाला ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि, पति और ससुर आए दिन उससे विवाद करते थे। माता-पिता ने ये भी आरोप लगाया कि, बेटी को मोबाइल फोन पर उनसे बात नहीं करने दी जाती थी। मृतका के माता-पिता ने पति गोविंद सिंह भिलाला के संबंध में पूर्व में एक आपराधिक मामले में 7 महीने जेल में रहने और दूसरी महिला से संबंध होने के आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल, पुलिस मामले में पारिवारिक विवाद समेत सभी पहलुओं के तहत जांच कर रही है।