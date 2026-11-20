Susner MLA : मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिला मुख्यालय के सुसनेर में शोक पसरा है। यहां के विधायक भैरोसिंह परिहार बापू के बेटे गजेंद्रसिंह का दुखद निधन हो गया। वे बड़ौद स्थित निवास पर थे लेकिन अचानक हृदयघात हुआ। गजेंद्रसिंह को तुरंत अस्पताल लाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार पुश्तैनी गांव में किया गया जहां बड़ी संख्या में उपस्थित नेताओं, परिचितों, रिश्तेदारों ने गजेंद्र सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। बेटे के निधन पर विधायक भैरोसिंह परिहार व्यथित हो उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया। खास बात यह है कि विधायक भैंरोसिंह परिहार के बड़े पुत्र महेंद्रसिंह की भी असामयिक मौत हुई थी। इस तरह विधायक बापू 2 साल में अपने दो बेटों को खो बैठै।