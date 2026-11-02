Ujjain Hotel Tragedy: 4 बच्चों को पालने के लिए छुट्टी के दिन भी काम करता था वाहिद, पत्नी बोली- कमाने वाला कोई नहीं बचा

वाहिद करीब तीन वर्षों से उज्जैन में रहकर काम कर रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए घर छोड़कर दूसरे शहर में मेहनत-मजदूरी का रास्ता चुना था। वह उज्जैन के एक निजी अस्पताल में सफाई का काम करता था, जहां उसे 12 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते थे। चार बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी के बीच यह रकम घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऐसे में वह अस्पताल की नौकरी के अलावा खाली समय में टीम के साथ निजी काम भी करता था। अतिरिक्त कमाई के लिए ही वह शनिवार रात श्री गंगा होटल में टैंक की सफाई करने पहुंचा था। उसे क्या पता था कि परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश उसकी जिंदगी का आखिरी काम बन जाएगी।