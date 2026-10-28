मजदूर देने के नाम पर भट्ठा संचालकों से 45 लाख ठगे, आगर पुलिस ने यूपी से पकड़ा आरोपी

मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, आरोपियों ने ईंट भट्ठा संचालकों को मजदूर उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था। इस झांसे में आकर करीब 45 भट्ठा संचालकों ने आरोपियों को रकम दी। शुरुआत में कुछ समय तक मजदूर उपलब्ध भी कराए गए, जिससे संचालकों का भरोसा बन गया। लेकिन, जैसे ही बड़ी रकम उनके हाथ आई आरोपियों ने भट्टा संचालकों को मजदूर भेजना ही बंद कर दिये और कथित तौर पर रकम लेकर फरार हो गए। ऐसे में जब संचालकों को ठगी का अहसास हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरु कर दी।