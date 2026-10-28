पन्ना में लोकायुक्त का छापा, जल संसाधन विभाग के लेखपाल और लिपिक रिश्वत लेते धराए

Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लोकायुक्त की टीम ने जल संसाधन विभाग के कार्यालय में छापेमार कार्रवाई करते हुए लेखपाल दीपक परिहार और लिपिक अरविंद पाठक को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। जिला न्यायालय के सामने स्थित विभागीय कार्यालय में हुई इस कार्रवाई के दौरान लेखपाल दीपक परिहार के 15 हजार रुपए और लिपिक अरविंद पाठक के 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है।