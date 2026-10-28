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पन्ना में लोकायुक्त का छापा, जल संसाधन विभाग के लेखपाल और लिपिक रिश्वत लेते धराए

Lokayukta Raid : पन्ना के जल संसाधन विभाग में लोकायुक्त की छापेमारी। लेखपाल दीपक परिहार और लिपिक अरविंद पाठक कथित तौर पर रिश्वत लेते पकड़े गए।
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पन्ना

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 28 Oct 2026, 1:57 PM IST

Lokayukta Raid

कार्रवाई में जुटी लोकायुक्त टीम (फोटो सोर्स: patriak)

Panna News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लोकायुक्त की टीम ने जल संसाधन विभाग के कार्यालय में छापेमार कार्रवाई करते हुए लेखपाल दीपक परिहार और लिपिक अरविंद पाठक को कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। जिला न्यायालय के सामने स्थित विभागीय कार्यालय में हुई इस कार्रवाई के दौरान लेखपाल दीपक परिहार के 15 हजार रुपए और लिपिक अरविंद पाठक के 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है।

जानकारी के अनुसार, इस संबंध में गौरव तोमर ने लोकायुक्त से शिकायत की थी, नहर निर्माण के एवज में रिश्वत की ये रकम मांगी गई थी। जिसके बाद टीम ने कार्रवाई की। मामले में आगे की कार्रवाई और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

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28 Oct 2026, 1:57 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में लोकायुक्त का छापा, जल संसाधन विभाग के लेखपाल और लिपिक रिश्वत लेते धराए

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