पन्ना जेल से बाहर निकलकर बोले जीतू पटवारी, आदिवासियों के साथ अन्याय और दमन की सारी हदें पार..!

एक अन्य पोस्ट में जीतू पटवारी ने कहा कि, 'आज पन्ना पहुंचकर बहन दिव्या अहिरवार से मुलाकात की और उनके संघर्ष के प्रति एकजुटता व्यक्त की।' उन्होंने आगे कहा कि, 'सरकार याद रखे, आदिवासियों की आवाज़ को जेल की सलाखों में कैद नहीं किया जा सकता! पूरी कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। केन-बेतवा आंदोलन के चलते 26 दिनों से जेल में बंद बहन दिव्या अहिरवार से आज मुलाकात की है। पन्ना-छतरपुर के आदिवासियों पर यह अत्याचार और उनकी जमीन छीनने की साजिश याद रखी जाएगी। आदिवासियों के हक़ की लड़ाई में कांग्रेस अंत तक उनके साथ खड़ी है!'