जब घड़ी या मोबाइल नहीं थे तब मंदिर का घंटा बताता था समय! जानें पन्ना की इस ऐतिहासिक धरोहर का रहस्य

Panna News :मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड की ऐतिहासिक धरा पन्ना सिर्फ अपने भव्य मंदिरों और धार्मिक आस्था के लिए ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी अनूठी परंपराओं के लिए भी खास पहचान रखती है। यहां मौजूद महामति श्री प्राणनाथ जी मंदिर में घंटा बजाने की परंपरा करीब 350 सालों से चली आ रही है। कभी इस घंटे की गूंज पूरे शहर और आसपास के गांवों तक लोगों को समय का बोध कराती थी तो आज इसकी ध्वनि श्रद्धा, आध्यात्मिक चेतना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। आधुनिक समय में घड़ी और मोबाइल ने समय जानने के पुराने साधनों की जगह ले ली है, लेकिन मंदिर में घंटा बजाने की परंपरा आज भी लगातार जारी है।