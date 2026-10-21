पन्ना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, 5 डूबे 2 की मौत

हादसे के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बांध में गौता लगाकर 3 युवकों को तो पानी से बाहर निकाल लिया। हालांकि, कृष्णा सोनी पिता दीपचंद सोनी, उम्र 25 वर्ष, निवासी सलेहा मार्ग और आयुष अग्रवाल पिता शेष अग्रवाल, निवासी सलेहा मार्ग की डूबने से मौत हो गई। वहीं, हरिआम द्विवेदी पिता कृष्ण कुमार द्विवेदी, उम्र 23 वर्ष और साहिल तिवारी पिता विनोद तिवारी, उम्र 20 वर्ष समेत एक अन्य युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।